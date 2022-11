O país mais pequeno vai receber o Mundial mais caro

O Qatar tem 11,571 quilómetros quadrados de extensão e é de, de longe, o país mais pequeno a receber o Mundial de futebol. Este também é o Campeonato do Mundo que menos estádios terá para receber os jogos do torneio nos últimos 40 anos. E, no entanto, o Qatar 2022, o primeiro Mundial a realizar-se no Médio Oriente e num país árabe, será o mais caro da história, com um custo estimado a rondar os 210 mil milhões de euros, batendo largamente o recorde estabelecido pelo torneio que o Brasil acolheu em 2016, a rondar os 20 mil milhões de euros.