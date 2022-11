Acontece a todos: Kate Middleton e princesa Beatrice vestem-se de igual

Já aconteceu a quase toda a gente encontrar alguém vestido de igual num mesmo evento. Na mesma semana, ainda que em locais diferentes, Kate Middleton e a princesa Beatrice usaram o mesmo vestido em compromissos oficiais da família real britânica. O insólito aconteceu numa altura em que se sabe que Carlos III estará a tentar encolher os membros activos do clã.

No fim-de-semana passado, os príncipes de Gales, Kate e William, participaram num concerto comemorativo no Royal Albert Hall, em Londres, e a nora do rei usou um elegante vestido preto da marca britânica Self Portrait. A peça assemelha-se um conjunto de saia e blazer cintado — quase a evocar o icónico New Look da Dior.

Já esta quinta-feira, a filha mais velha do príncipe André e de Sarah Ferguson, usou exactamente o mesmo vestido para uma angariação de fundos na associação Street Child, em Londres.

Kate Middleton twins with Princess Beatrice in black blazer dress https://t.co/MpuWIHhkgh pic.twitter.com/hoG6pzW4S2 — Page Six (@PageSix) November 14, 2022

À venda por 550€, o vestido está disponível na loja online da Self Portrait — ainda não esgotou, ao contrário do que costuma acontecer com todas as peças usadas por Kate Middleton.

A coincidência aconteceu na mesma semana que se soube que Carlos III está a tentar encolher os membros seniores da família real e as regras que dizem quem o deverá substituir em caso de indisposição. Esta é, aliás, uma medida de que o rei já falava antes de subir ao trono e que submeteu formalmente, na segunda-feira, à Câmara dos Lordes do Parlamento.

O monarca quer adicionar os irmãos, a princesa Ana e o príncipe Eduardo à lista, o que, consequentemente, exclui os malfadados príncipes André e Harry e a própria princesa Beatrice. Nem o duque de Iorque, nem o duque de Sussex deviam constar ainda da lista, já que ambos abandonaram os deveres reais, ainda que por motivos diferentes.

“Acho que o propósito desta mudança na legislação é pôr de lado todos os três. A Beatrice não fez nada de errado, mas já disse que não quer trabalhar na família real a tempo inteiro, que queria uma carreira”, explicou o especialista em monarquia, Richard Palmer, ao The Express.

Mas mais do que a alteração deste decreto de lei, a polémica pode atravessar-se, mais uma vez, no caminho da família rela, com a publicação do livro de memórias do príncipe Harry, agendada para 10 de Janeiro de 2023. Soube-se também, avança a revista People, que deverá estrear ainda este ano a série documental sobre os duques de Sussex na Netflix, fruto do acordo assinado com a plataforma de streaming em 2020.