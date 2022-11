Os melhores destinos para 2023 segundo a Lonely Planet

A Lonely Planet acaba de lançar a lista anual “Best in Travel”, com 30 sugestões para viajar no próximo ano. Desta feita, os destinos portugueses ficam fora dos tops.

Está a planear uma viagem gastronómica? Aponte as capitais do Peru, da Malásia e do Uruguai, por exemplo. Preferia relaxar? Então, a Lonely Planet sugere Jamaica, Jordânia ou Malta, entre outros. Pela primeira vez, a lista dos melhores destinos para viajar no próximo ano, lançada anualmente pela Lonely Planet, traz 30 sugestões divididas por seis temáticas: comer, grandes viagens, conectar, aprender e descontrair.

“Este ano, queríamos mesmo experimentar algo novo e queríamos reflectir a forma como vimos os viajantes procurar viagens, que tinha a ver com o destino, mas também com a experiência”, afirma Nitya Chambers, editora executiva e vice-presidente sénior da área de conteúdo da Lonely Planet, citada pela CNN.

“O que é que o move?”, questiona a icónica publicação de guias de viagem para, em seguida, sugerir vários “itinerários que o levarão a fazer o que ama”, a partir de “recomendações de vozes locais que conhecem estes lugares melhor do que ninguém”.

Assim, se planeia viajar pelos sabores de um novo destino, a 18.ª edição do “Best in Travel” sugere Lima (Peru), Umbria (Itália), Fukuoka (Japão), Kuala Lumpur (Malásia), Montevideo (Uruguai) e África do Sul. Já para grandes viagens em que o caminho é tão importante quanto o destino final, rume até Nova Escócia (Canadá), Butão, Austrália Ocidental ou Zâmbia, visite os parques naturais da Colômbia ou vá de comboio desde Istambul (Turquia) até Sofia (Bulgária).

Precisa de relaxar e de se reconectar consigo mesmo, com a família ou, simplesmente, com o mundo em redor? Nesse caso, é sugerido uma viagem à Dominica, Jamaica, Jordânia, Malta, Halkidiki (Grécia) ou Raja Ampat (Indonésia). Mas se aquilo que quer mesmo é sentir “a energia” do destino e mergulhar numa “aventura que o conectará com a cultura e comunidade”, então a Lonely Planet sugere visitar Acra (Gana), Sydney (Austrália), Boise e Alasca (Estados Unidos), a Albânia ou a Guiana.

A última categoria de sugestões para 2023 traz sugestões de destinos onde é possível, além de visitar e conhecer, também aprender algo novo, com as mãos na massa: Novo México (Estados Unidos), Dresden (Alemanha), Marselha (França), Manchester (Reino Unido), o sul da Escócia ou fazer surf em El Salvador.