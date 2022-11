“A Comissão Europeia é quase provocadora na forma como mantém o seu poder”

Jeromin Zettelmeyer, director do think tank europeu Bruegel e um dos autores do documento produzido pelo Fundo Monetário Internacional sobre a reforma das regras orçamentais europeias, avalia a proposta feita pela Comissão Europeia sobre o assunto. Para o economista, os princípios defendidos por Bruxelas são os correctos, mas a forma como são definidas as regras não vão satisfazer vários Estados-membros, que não estão dispostos a aceitar um sistema pouco exigente e em que a Comissão dá a si própria um grande poder de decisão.