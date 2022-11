O dia em que a Ucrânia “invadiu” a Rússia

As imagens felizes das cidades libertadas de ocupantes estrangeiros fazem parte da mais bela das iconografias da História. O Exército da Ucrânia entrou em Kherson e, se a escala do júbilo é incomparável à das grandes celebrações de Paris ou Amesterdão na II Guerra, é possível perceber nos risos e nos choros, nos cânticos ou nos punhos erguidos um mesmo sentimento de reparação de uma injustiça e de recuperação da dignidade com a expulsão dos invasores. Kherson, mais do que qualquer outra das cidades libertadas, tem esse valor simbólico: a derrota dos agressores e a vitória das suas vítimas.