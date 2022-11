Polvos “apanhados” a atirar conchas ou lama uns aos outros para interagirem

Os vídeos são elucidativos. Há uns segundos de suspense, aparece sorrateiramente e zás: um polvo lança conchas a outro polvo. O intuito não é qualquer ataque ou zanga, bem pelo contrário. De acordo com uma equipa de investigadores da Universidade de Sidney (Austrália), estes lançamentos de conchas ou lama têm um papel na socialização entre polvos.

É a primeira vez que este comportamento é observado neste molusco. Já conhecíamos esta capacidade de atirar pedras ou areia em chimpanzés, ursos polares ou elefantes, por exemplo, mas os polvos juntam-se à curta lista de animais não-humanos que têm este comportamento.

Recuamos a 2015 e 2016, quando a equipa liderada por Peter Godfrey-Smith, da Universidade de Sidney, utilizou câmaras para registar o comportamento dos polvos comuns nas águas da Austrália e da Nova Zelândia (o Octopus tetricus). Através de 24 horas de gravações, os investigadores detectaram 102 lançamentos de lixo ou conchas entre um grupo de dez polvos.

Juntando conchas e lama, por exemplo, os polvos têm de colocar o sifão que têm no seu corpo (uma parte em forma de tubo que é usada para respirar ou para andar ao expelir um jacto de água) numa posição estranha – o que sugere que é um movimento deliberado e não uma mera reacção.

“Os polvos selvagens projectam vários tipos de materiais através da água com estes lançamentos, e por vezes atingem outros polvos. Existem dados que mostram que alguns destes lançamentos são dirigidos e têm um papel social”, explicam os autores no artigo publicado na revista científica PLOS One.

E há outros dados interessantes que os investigadores querem “perseguir”. Dois em cada três dos lançamentos registados foram realizados por fêmeas. Mais: metade destas interacções aconteceu durante tentativas de acasalamento. Mas isso não prova que esta possa ser uma técnica de acasalamento entre polvos.

E o que acontece quando um polvo é atingido por lama ou conchas? Algumas vezes nada. Outras vezes baixaram-se ou levantaram os braços em direcção ao “lixo” lançado contra si.

Houve outros arremessos por parte dos polvos observados como, por exemplo, contra as câmaras dos investigadores, ou mesmo atirar “para o ar”, ficando com a lama em torno de si mesmos. Para já, os investigadores apontam ao futuro para descortinar melhor este comportamento destes cefalópodes com uma inteligência fora do comum.