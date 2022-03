Descoberto antepassado dos polvos com 328 milhões de anos. E foi baptizado em honra de Biden

Assim que vemos as suas formas agora reconstituídas (como se pode ver na imagem principal deste artigo), não temos grandes dúvidas: parece-se mesmo com um cefalópode. Tem aquele corpo alongado com vários braços e ventosas. Mas este organismo agora revelado na revista científica Nature Communications tem à volta de 328 milhões de anos e é ainda primo – até agora, o primeiro de todos – dos polvos e da lula-vampira-do-inferno. Chama-se Syllipsimopodi bideni e foi assim baptizado em honra do Presidente dos Estados Unidos Joe Biden.