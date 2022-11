Aos 12 anos, Alejandro quis ajudar a mãe e criou um lucrativo negócio de velas

O negócio das velas de Alejandro Buxton nasceu graças a uma dor de cabeça. A mãe da criança de 12 anos sofre de alergias, e algo na sua casa estava a provocar-lhe as cefaleias. Depois de alguma investigação, descobriram o que havia de errado: as velas. E a mãe de Alejandro não teve outra escolha senão livrar-se dos objectos perfumados.

“A minha mãe gostava muito, mas mesmo muito de velas”, disse o aluno do sétimo ano que reside no condado de Fairfax, no estado norte-americano da Virgínia. “Foi difícil vê-la triste.”

Para a animar, o rapaz montou um laboratório na cozinha da família, no Outono de 2019, e fez uma vela perfumada recorrendo apenas a ingredientes naturais, tais como soja, cera de coco e óleos essenciais. Afinal, o que causava as dores de cabeça à mãe eram os químicos que as antigas velas continham. Deu ao seu primeiro produto o nome de Jurassic Orange (laranja jurássica), por se assemelhar à fruta tanto na cor como na fragrância.

Foto O óleo é utilizado para dar cheiro às velas de Alejandro Buxton Washington Post/Bonnie Jo Mount

“Os primeiros precisavam mesmo de ser melhorados”, lembra. “Pelo menos deu para nos livramos do cheiro a peixe.”

O Jurassic Orange foi um sucesso com a sua mãe, cujas dores de cabeça desapareceram. Mas Alejandro ainda não tinha acabado de fazer experiências. Em poucos meses, desenvolveu cerca de seis velas perfumadas, incluindo Chunky Sweaters e Cozy Socks (desde então renomeado Under the Northern Lights), que cheira a smoothie de fruta num pinhal.

Em Setembro de 2020, pôs a sua primeira colecção de velas na Etsy, uma loja online especializada em artigos artesanais. Também vendeu velas em mercados sazonais, como no centro de Washington, D.C., onde o vice-presidente Kamala Harris foi comprar presentes no ano passado.

“Os Serviços Secretos vieram [ter connosco] explicar-nos as regras”, lembrou Alejandro. “Foi muito emocionante conhecê-la. A minha mãe estava aos saltos.”

Alejandro recomendou duas velas à vice-presidente: Cherry Blossom, devido à sua ligação a Washington, e Gentleman, porque o seu marido é o segundo cavalheiro. A vice-presidente seguiu alguns dos seus conselhos, mas não todos: comprou a vela Gentleman, mas em vez do de flor de cerejeira, escolheu o Cinnamon Bun (pão de canela). “Faz sentido”, considera o adolescente, “uma vez que [Kamala Harris] adora fazer bolos”.

O director-geral do centro comercial Tysons Corner na Virgínia, Jesse Benites, disse que a visita da vice-presidente “fez disparar” a fama de Alejandro. Um gerente sénior contactou então o rapaz e convidou-o a ocupar um dos 12 carrinhos de venda a retalho. No dia 1 de Setembro, o Smell of Love Candles abriu no segundo nível do centro comercial e Alejandro tornou-se o mais jovem empresário do espaço.

“Ele é um jovem bastante impressionante”, avaliou Benites, que comprou a vela Pink Candy para a sua mulher.

Foto Alejandro Buxton trabalha com cera derretida Washington Post/Bonnie Jo Mount

Dentro do centro comercial, Alejandro transformou uma grande sala no seu centro de produção, onde com o seu pessoal fabrica 600 a 700 velas por semana. O processo leva várias horas. Primeiro, a cera é derretida. Depois, despejada num jarro, ao qual a equipa acrescenta óleos e corantes perfumados. Em seguida, despejam o líquido num frasco de vidro ou lata e espetam um pavio no centro. Após algumas horas, a cera endurece, e a vela está pronta para se juntar às outras na prateleira, um alinhamento que inclui Donut Kill My Vibe e Alexa, Clean the House.

“Primeiro inventamos o nome”, revela Alejandro, “e se o cheiro não corresponder ao nome, tentamos outra vez”.

Numa recente tarde de Outono, Alejandro estava a trabalhar nas suas velas de sobremesa, que são encimadas por uma boneca de cera e que se assemelham a natas batidas sobre um gelado. Ele estava também a afinar o aroma de uma vela preta com brilho que planeava chamar Galaxy.

Foto Velas sazonais Gingerbread Man Washington Post/Bonnie Jo Mount

Quando lhe perguntaram qual era a parte mais difícil do trabalho, ele respondeu que “pagar impostos” (a mãe ajuda-o com os cálculos). E a melhor parte? “Conhecer pessoas, especialmente Kamala Harris”, declarou. “Talvez conheça marcianos no futuro.”

E se os extraterrestres desembarcarem na Virgínia, Alejandro está pronto para lhes recomendar uma vela: Galaxy e Jurassic Orange, porque, explica, “eles nunca conheceram dinossauros”.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Carla B. Ribeiro