Da primeira governadora lésbica do Massachusetts ao primeiro congressista da geração Z: as novidades das eleições nos EUA

As eleições costumam ser o reflexo das mudanças sociais em curso nos países. Estas intercalares nos Estados Unidos voltaram a trazer novidades na escolha de candidatos que são a vanguarda da mudança que acabará por se tornar no futuro a nova normalidade. Desta vez, tivemos desde um primeiro governador negro no estado de Maryland à primeira mulher assumidamente lésbica à frente do governo de Massachusetts, passando pelo primeiro transexual a ser eleito como deputado estadual, neste caso no New Hampshire, entre outras novidades.