Filme de Leonardo DiCaprio sobre incêndios em Pedrógão Grande chega a Portugal

O documentário O Sopro do Diabo​, realizado por Orlando von Einsiedel e anunciado há um ano, sobre os grandes incêndios de Junho de 2017, no concelho de Pedrógão Grande, chega este fim-de-semana a Portugal. As exibições serão realizadas em salas Nos de Aveiro, Braga, Coimbra, Funchal, Lisboa, Loulé, Matosinhos e Viseu, num total de 24 sessões, entre os dias 11 e 13 de Novembro.

O filme faz parte da série de documentários The Tipping Point, da produtora de Trevor Noah, o apresentador sul-africano do programa The Daily Show, e cruza as histórias dos sobreviventes de Pedrógão Grande, que lutam por garantir que aquilo por que passaram nunca mais possa voltar a acontecer, e do professor e ecologista inglês​ Tom Crowther​, com trabalho na restauração de ecossistemas, que também esteve em Pedrógão Grande e que propõe soluções para proteger as populações da emergência climática.

Contando com a realização de Orlando von Einsiedel (Óscar de melhor documentário por Os Capacetes Brancos, em 2017), em 40 minutos dá-se voz a alguns dos familiares e sobreviventes aos incêndios, como Nádia Piazza, que perdeu o filho de 5 anos e outros familiares na tragédia e passou a ser o rosto da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande,​ ou o madeireiro Vítor Neves, um dos feridos graves de Pedrógão Grande.

“Enquanto pai de uma criança pequena, foi profundamente emocional fazer este filme. Testemunhar na primeira pessoa como é que a emergência climática está a destruir inúmeras vidas deixou uma marca em mim e forçou-me a reflectir sobre o mundo que estamos a construir”, confessou Von Einsiedel à revista Time. Mas ressalvou: “Foi também muito inspirador ver a resiliência de pessoas como Nádia Piazza e Vítor Neves, que reconstruíram as suas vidas depois de uma tragédia inimaginável.”

As gravações para o documentário, produzido por Leonardo DiCaprio, decorreram no início de 2020 e contaram com a participação dos jornalistas portugueses Catarina Fernandes Martins e Tiago Carrasco como co-produtores. Entretanto, From Devil's Breath (título original) já foi apresentado no festival de cinema de Palm Springs (EUA) e na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26). No domingo, o filme vai ser transmitido no canal norte-americano MSNBC e passa a ficar disponível na plataforma de streaming Peacock.

Nas salas nacionais, os bilhetes terão “um custo simbólico de 5€ e parte da receita será doada a um projecto de reflorestação a seleccionar pela Casa do Impacto”, que é um hub de inovação promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, informou a Cinemas Nos, citada pela Lusa.

A sessão de sexta-feira, no cinema Amoreiras, em Lisboa, incluirá, avança a agência noticiosa, um debate sobre alterações climáticas com o deputado Miguel Costa Matos (PS), a co-produtora Catarina Fernandes Martins e a responsável pelo programa de reflorestação de Pedrógão Grande, Sofia Carmo. A moderação será de Inês Sequeira, directora da Casa do Impacto.