Leffest, o festival que sai do ecrã para convocar a sociedade

O ciclo sobre o movimento L.A. Rebellion, cinema do quotidiano da população negra, e o colóquio Romper as Grades , com Angela Davis, injectam actualidade na edição que se inicia esta quinta-feira.

David Cronenberg e o seu Crimes do Futuro, mostrado em antestreia nacional, fora de competição, farão, cineasta e filme, a abertura, esta quinta-feira, às 21h, no Teatro Tivoli, em Lisboa, do Lisbon & Sintra Film Festival. As várias secções começarão também a mostrar-se logo no primeiro dia: os ciclos temáticos, como Romper as Grades: A cultura como espaço de liberdade e a resistência nas prisões (Le Trou, de Jacques Becker, às 13h no Nimas), uma homenagem a Jim Carrey (Ace Ventura – Detective Animal passa às 18h no Centro Olga Cadaval, em Sintra) e as retrospectivas. Como aquela que foi preparada sobre o movimento L.A. Rebellion.