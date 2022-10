Angela Davis vem ao LEFFEST. E David Cronenberg, Jerzy Skolimowski, Alexander Sokurov...

De entre as presenças anunciadas, em conferência de imprensa, para a próxima edição, entre 9 e 20 de Novembro, do Lisbon & Sintra Film Festival – David Cronenberg, Stephen Frears e Jerzy Skolimovski, que vêm apresentar fora de competição Crimes of the Future, The Lost King e EO, respectivamente, ou Abel Ferrara, Mario Martone e Alexandre Sokurov, que têm em concurso Padre Pio, Nostalgia e Fairy Tale –, destaca-se a da filósofa, professora universitária, ex-candidata à vice-presidência dos EUA pelo Partido Comunista nas eleições de 1980 e 1984, e activista dos direitos dos negros e das mulheres Angela Davis.