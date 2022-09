Frederick Wiseman lê as cartas dos Tolstói e Shia LaBeouf expia os pecados do mundo

Frederick Wiseman pergunta porque é que mesmo depois de 60 documentários há-de ser considerado apenas documentarista. Fez Un Couple no momento em que lhe pareceu justo, não se sente obrigado a qualquer coerência. O filme (uma ficção?, uma reconstituição de época?) dura “apenas” 60 minutos, utiliza os serviços de uma actriz, Nathalie Boutefeu, que interpreta Sonia Tolstói, a mulher de Leon Tolstói. Ela relata, em contacto com a natureza, o único cenário, a correspondência que manteve com o marido.