Ameaça de furacão adia (de novo) o lançamento da Ártemis I

A NASA adiou o lançamento do seu novo foguetão devido a um furacão que se espera que atinja uma zona próxima do Cabo Canaveral, onde se fará o lançamento, na Florida. A descolagem foi adiada por dois dias e está marcada (por agora) para a próxima quarta-feira, de acordo com a agência espacial norte-americana.

O Centro Espacial Kennedy, a zona do lançamento, fica perto do meio de uma extensão de 240 milhas (386 quilómetros) da costa atlântica da Florida, onde os meteorologistas prevêem que a tempestade tropical Nicole se torne, muito provavelmente, entre a noite de quarta-feira e o começo de quinta-feira, num furacão de categoria 1. Um furacão com esta categoria tem ventos de 119 a 153 quilómetros por hora.

O novo foguetão da NASA já está posicionado na rampa de lançamento para uma nova tentativa de descolagem. Até ao início desta semana, a intenção era lançá-lo na segunda-feira (14 de Novembro). Agora, a aproximação da Nicole volta a obrigar o adiamento da janela de oportunidade para a descolagem por, pelo menos, mais dois dias, na quarta-feira (16 de Novembro).

A NASA disse que iria tentar manter o foguetão e a cápsula atracados na plataforma de lançamento durante a tempestade em vez de os levar de novo para o hangar, o que poderia trazer riscos adicionais caso tivessem de ser transportados de um lado para o outro e levaria umas 12 horas.

Se o veículo usado para transportar o foguetão do hangar se partisse de alguma forma, isso poderia deixar o foguetão mais vulnerável, afirmou Mark Burger, um funcionário de lançamentos e meteorologia no Cabo Canaveral. “Poderia ter de estar muitas horas num veículo exposto às forças do vento e isso poderia ser um cenário muito pior”, acrescentou. Além disso, o foguetão foi construído para conseguir estar exposto a chuvas fortes e ventos a mais de 136 quilómetros por hora.

Para preparar a tempestade, as equipas têm de desligar os sistemas dos veículos espaciais e tomar medidas de segurança para o foguetão no sítio. Uma equipa está mesmo destacada para monitorizar todas as condições durante a tempestade.

Duas outras tentativas de lançamento aconteceram a 29 de Agosto e a 3 de Setembro e foram adiadas devido a problemas técnicos, e o foguetão acabou por voltar para o hangar devido ao furação Ian. Se a Ártemis I descolar a 16 de Novembro, durante as duas horas da janela de oportunidade que se abre às 6h (hora de Lisboa), a cápsula Órion deverá voltar à Terra a 11 de Dezembro, indica a NASA. Foi já marcada outra data possível de lançamento a 19 de Novembro.

O programa Ártemis é um dos mais ambiciosos desde a corrida espacial dos anos 1960 que colocou pela primeira vez um homem na Lua, na missão Apolo 11. Além do regresso à Lua (com a primeira mulher em solo lunar), a NASA quer dar o salto para Marte, sendo a Ártemis I a primeira etapa desta longa jornada de exploração espacial.

Nesta primeira missão, adiada já duas vezes no dia de lançamento, o foguetão SLS não leva astronautas a bordo – isso está reservado para a Ártemis II. Este é um teste de voo não tripulado em torno da Lua.