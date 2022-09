Mais um lançamento da Ártemis I adiado. Foguetão pode voltar à “oficina”

Voo da primeira missão do novo programa espacial da NASA volta a ser adiado. Desta feita, as condições meteorológicas impedem o voo na próxima terça-feira.

Depois do sucesso da última quarta-feira, com o teste de abastecimento a garantir que não há mais fugas de combustível, a expectativa era grande para a próxima semana. A data mais próxima para a descolagem da Ártemis I, a primeira missão do novo programa espacial da NASA, estava anotada nas agendas: terça-feira, 27 de Setembro. Este sábado, em comunicado, a agência espacial norte-americana adiou novamente a partida devido às previsões meteorológicas.