Sistema de verificação de idade do Instagram chega a Portugal

As ferramentas de verificação de idade do Instagram chegaram a Portugal. A partir desta segunda-feira, quem tentar alterar a data de nascimento na rede social para mais de 18 anos terá de provar a sua idade (por exemplo, ao mostrar o documento de identificação). O objectivo é garantir que os utilizadores têm “experiências apropriadas à sua faixa etária”, diz a rede social em comunicado.

O Instagram começou a trabalhar nestas ferramentas em Março de 2021. A mudança deve reduzir o número de menores que mentem sobre a sua idade na rede social. No entanto, continua a ser possível escolher uma data de nascimento falsa no momento de criação de uma conta; as ferramentas só são accionadas quando alguém tenta alterar a sua idade a posteriori.

Há três opções para um utilizador provar a idade que tem: enviar uma fotografia de um documento de identificação (as imagens são eliminadas após 30 dias); pedir a amigos, maiores de 18 anos, que confirmem a idade do utilizador; ou enviar um vídeo a um sistema de inteligência artificial treinado para identificar a idade dos utilizadores (as imagens não são guardadas).

A terceira opção resulta de uma parceria com a empresa britânica Yoti que oferece opções de verificação da idade através de inteligência artificial. Os algoritmos desta empresa aprenderam a adivinhar a idade de seres humanos ao analisar milhares de milhões de imagens de pessoas com diferentes idades – a empresa diz que foram todas obtidas com consentimento. O sistema tem uma margem de erro de ano e meio para pessoas entre os 13 anos e os 19 anos. Ou seja, se o sistema classifica alguém como tendo 18 anos, essa pessoa pode ter 17 ou 19 anos.

Apesar de falível, esta opção é uma alternativa para quem não quer partilhar nomes de amigos ou um documento de identificação.

Estas novas ferramentas fazem parte dos esforços do Instagram para aumentar a segurança dos mais novos. Nos últimos anos, a rede social da Meta, que também é dona do Facebook, Oculus e WhatsApp, tem sido acusada de de incentivar distúrbios alimentares e outros problemas de saúde mental em utilizadores adolescentes do Instagram.