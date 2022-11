RTP2 vai pelos Caminhos de Compostela: Um Património Revelado

Santiago

Opto, streaming

Um serial killer nos caminhos de Santiago. É desta premissa que parte a série criada por César Mourão, Diogo Brito e Inês Braga, com Pedro Varela na realização e com Lúcia Moniz à frente do elenco. O thriller de oito episódios – que estão a ser debitados à quinta-feira – segue uma família que se faz ao caminho entre o Porto e Santiago de Compostela, para reforçar laços e encontrar redenção para questões do passado. É então que os crimes começam.

3 Caminos

RTP Play, streaming

Amizade, redenção, tensões, revelações e dores de crescimento marcam o passo de cinco peregrinos que se cruzam a caminho de Santiago de Compostela. Ao longo de oito episódios, a série dá conta da evolução dos seus sonhos, objectivos e desafios em três momentos: uma primeira peregrinação em 2000, outra seis anos depois e uma terceira em 2021.

Anna Schimrigk, Andrea Bosca, Álex González, Alberto Jo Lee e Verónica Echegui lideram um elenco que totaliza seis nacionalidades e que inclui os portugueses João Reis, Maria João Falcão e Inês Castel-Branco. Estreada em Março do ano passado, na RTP1, 3 Caminos nasceu de uma co-produção com a TV Galiza e a Amazon Prime.

Linha da Frente - Bom caminho

RTP Play, streaming

Há quem reze e quem cumpra promessas. Quem escreva diários e quem fotografe sem parar. Quem vá pelo convívio, pela natureza ou pelo desenvolvimento pessoal. “Que fascínio é este que leva milhares de pessoas a repetirem os caminhos vezes sem conta?” Esta reportagem, assinada pela jornalista Maria Cerqueira, é uma (boa) tentativa de responder à questão.

Bom caminho auscultou as convicções e motivações de peregrinos das mais diversas origens – são mais de 170 as que a catedral de Santiago de Compostela acolhe – e também de gente que se voluntaria para os apoiar em albergues e associações. Datada de 2018, a peça tem imagem de André Mateus Pinto, imagem drone de Carlos Pinota e edição de Dores Queirós.