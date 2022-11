Ice Merchants e Interdito a Cães e Italianos concorrem a Prémios do Cinema Europeu

O filme Ice Merchants, de João Gonzalez, vai competir pelo título de melhor curta-metragem nos Prémios do Cinema Europeu. Entre os nomeados, que foram anunciados esta manhã, está também a co-produção Interdito a Cães e Italianos, de Alain Ughetto.

A curta-metragem de João Gonzalez é a única animação nomeada na sua categoria. Concorrerá com Granny's Sexual Life, de Urska Djukic e Émilie Pigeard, Love, Dad, de Diana Cam Van Nguyen, Techno, Mama, de Saulius Baradinskas, e Will My Parents Come to See Me, de Mo Harawe. Em Maio, o filme venceu o prémio de melhor curta-metragem da Semana da Crítica do Festival de Cannes.

Na categoria de Melhor Longa-metragem Europeia de Animação surge o filme Interdito a Cães e Italianos, de Alain Ughetto, que conta com co-produção portuguesa pela Ocidental Filmes.

Pelo título de Melhor Filme Europeu competem Alcarràs, de Carla Simón, que vai representar Espanha nos Óscares e conquistou o Urso de Ouro em Berlim; Close, do belga Lukas Dhont; Corsage, da austríaca Marie Kreutzer; Holy Spider, do iraniano Ali Abbasi (numa co-produção entre Alemanha, Dinamarca, França e Suécia); e Triângulo da Tristeza, de Ruben Östlund.

A categoria de Melhor Documentário Europeu é dominada pelo contexto político actual: estão nomeados A House Made of Splinters, de Simon Lereng Wilmont, sobre a vida num orfanato no Leste da Ucrânia durante a invasão da Rússia; Mariupolis 2, de Hanna Bilobrova e Mantas Kvedaravicius, que morreu em Mariupol em Abril; e The March on Rome, de Mark Cousins, sobre o fascismo italiano, no centenário da marcha de Mussolini sobre a capital daquele país.

Também nomeados para melhor documentário europeu estão The Balcony Movie, de Pawel Lozinski, feito a partir da varanda do realizador, e Girl Gang, de Susanne Regina Meures, sobre uma influencer alemã.

Os Prémios Europeus de Cinema são uma iniciativa da Academia de Cinema Europeu. A 35.ª cerimónia do prémio está marcada para 10 de Dezembro em Reiquejavique, na Islândia.

A organização irá ainda atribuir um prémio de honra, de inovação em storytelling, ao realizador italiano Marco Bellocchio pela minissérie Esterno Notte.