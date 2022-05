Duas longas-metragens portuguesas de animação seleccionadas para o Festival de Annecy

Duas longas-metragens portuguesas de animação, de José Miguel Ribeiro e Nuno Beato, vão estrear-se em Junho no Festival de Annecy, em França, numa edição em que Portugal estará presente também nas curtas-metragens e numa co-produção.

De acordo com a organização, Nayola, de José Miguel Ribeiro, concorre na secção de longas-metragens; Os Demónios do Meu Avô, de Nuno Beato, concorre por sua vez na competição Contrechamp.

Nayola conta com argumento de Virgílio Almeida, a partir de uma peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto. A história atravessa três gerações de mulheres, tendo a guerra civil de Angola como pano de fundo.

O filme cruza animação em 2D e 3D e tem produção da Praça Filmes, em co-produção com a Bélgica, a França e os Países Baixos. O seu orçamento ultrapassou os três milhões de euros.

Já Nuno Beato estreará em Annecy a longa-metragem Os Demónios do Meu Avô, sobre uma mulher que ruma à aldeia do avô para se reencontrar com o passado familiar.

A história, escrita por Possidónio Cachapa a partir de uma ideia de Nuno Beato, decorre numa aldeia imaginária em Vale do Sarronco, povoada de humanos, animais e seres fantásticos inspirados no universo da ceramista Rosa Ramalho.

O filme foi realizado em stop-motion, com animação de volumes e animação 2D. É produzido pela Sardinha em Lata, em co-produção com França e Espanha.

Foto Os Demónios do Meu Avô partem de uma história de Possidónio Cachapa inspirada no universo da ceramista Rosa Ramalho DR

Tanto Nuno Beato como José Miguel Ribeiro, que já trabalharam juntos na Sardinha em Lata, viram estes dois filmes contemplados com um milhão de euros cada, ao abrigo dos programas de apoio financeiro do Instituto do Cinema e do Audiovisual.

O 46.º Festival de Annecy decorrerá de 13 a 18 de Junho. A organização já tinha anunciado anteriormente a competição de curtas-metragens, na qual estão os filmes Garrano, de David Doutel e Vasco Sá, O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, Second, uma obra de escola de André Martins, e a obra em realidade virtual Affiorare, de Rossella Schillaci.

De entre os filmes agora anunciados, destaque ainda para a exibição das primeiras imagens do filme Spider-Man: Across the spider-verse, que só deverá estrear-se em 2023, e que é co-realizado pelo português Joaquim dos Santos, juntamente com Ken Powers e Justin K. Thompson.

No programa Work in Progress, para filmes ainda não concluídos, estará a longa-metragem documental They Shot the Piano Player, dos espanhóis Fernando Trueba e Javier Mariscal, co-produção em que Portugal também participa, através da produtora Animanostra.