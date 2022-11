Palcos da semana

Pippo Delbono a encenar com Amore , Simone a cantar Da Gente e Pedra Dura a dançar, com o cinema do Leffest e as artes performativas do Alkantara no horizonte.

Simone e os afectos Da Gente

À rota de celebração dos 50 anos de carreira de Simone não hão-de faltar êxitos como Jura secreta, Tô que tô, O amanhã, Apaixonada, Cigarra ou Começar de novo.

Mas há outras canções a disputar a atenção: as que gravou para Da Gente, o álbum que lançou este ano e que é o primeiro de estúdio desde 2013. Contém uma dúzia de temas maioritariamente de autores nordestinos. Uma das excepções é Nua, composta a meias com o português Tiago Torres da Silva.

Para a cantora brasileira, o essencial foi registar a importância e força dos afectos. “O que me salvou na pandemia foi o lado afectivo, o que veio de mim e o que veio para mim”, recorda.

PORTO Coliseu Porto Ageas

Dia 10 de Novembro, às 21h

Bilhetes de 30€ CASCAIS Casino Estoril

Dia 12 de Novembro, às 22h

Bilhetes de 40€ a 100€ LISBOA Coliseu dos Recreios

Dia 13 de Novembro, às 22h

Bilhetes de 35€ a 80€

De Delbono, por Amore

Já nos trouxe A Raiva, A Guerra, O Silêncio, o Evangelho e A Alegria. Agora é o Amore que move Pippo Delbono. O actor e encenador italiano vem apresentar o espectáculo que estreou com sucesso em Modena, há um ano, e que criou meses antes numa residência artística em Portugal, país com que diz ter “uma especial ligação sentimental”.

Foi então que recrutou Aline Frazão, Miguel Ramos e Pedro Jóia para o elenco, bem como Joana Villaverde para a cenografia. Fado e poesia encontram-se numa composição pictórica que interpela e comove pela vulnerabilidade.

“Vamos em busca do amor, como o Proust em busca do tempo perdido”, partilhava com o PÚBLICO naquele Verão de 2021. Agora, concretiza: “o caminho – feito de músicas, vozes, imagens – consegue, talvez, levar-nos a uma reconciliação, a um momento de paz onde esse amor se possa manifestar para além de qualquer medo”, cita a folha de sala.

Amore Luca Del Pia Amore Luca Del Pia Amore Luca Del Pia Amore Luca Del Pia Amore Luca Del Pia Fotogaleria Amore Luca Del Pia

LISBOA São Luiz Teatro Municipal

De 8 a 12 de Novembro, às 20h

Bilhetes de 12€ a 15€

Festival em Pedra Dura…

Lagos ensaia um novo festival dedicado à dança, com a missão de “abanar o terreno da criação artística” na paisagem cultural do Algarve, anuncia a organização. Para lembrar que “dentro de pedras existem diamantes”, assume-se como “símbolo de mudança e de possibilidade” e escolhe o nome de Pedra Dura.

A lapidar esta edição zero estão as Estrelas Cadentes (Metal e Melancolia) de Ana Borralho & João Galante, o Altas da Boca de Gaya de Medeiros e o Rubble King de Duarte Valadares. Na dança entram também o documentário de Marco Martins Um Corpo Que Dança, o vídeo da Escala Reduzida de Sofia Dias & Vítor Roriz, uma palestra, uma oficina, actuações de DJ e uma sessão de observação do céu nocturno.

LAGOS Centro Cultural, Centro Ciência Viva, Estátua de São Gonçalo e Escola de Dança

De 10 a 13 de Novembro

Programa detalhado aqui

Grátis a 5€

Do crime à culpa

Onze filmes em competição e 17 fora dela – eis os números na tela da 16.ª edição do Leffest - Lisbon & Sintra Film Festival. No segundo grupo surge Crimes of the Future, o novo filme de David Cronenberg, projectado na abertura oficial.

O realizador é um dos muitos nomes da luxuosa lista de convidados: Stephen Frears, Jerzy Skolimowski, Julie Dash, Abel Ferrara e Angela Davis também vêm aí. John Malkovich prefere dar espectáculo em palco (The Infamous Ramírez Hoffman em estreia mundial). Olga Roriz participa com o projecto Corpoemcadeia e Dino D’Santigo contribui com um concerto.

Voltando ao cinema, o cartaz contempla ainda várias retrospectivas – Jim Carrey: Mito ou Realidade?, a integral de Sérgio Tréfaut (incluindo o novo A Noiva) e outra dedicada ao movimento LA Rebellion –, bem como conversas, debates, workshops e ciclos temáticos para Romper as Grades ou reflectir sobre a culpa.

LISBOA Nimas e Teatro Tivoli BBVA

SINTRA Centro Cultural Olga Cadaval e MU.SA - Museu das Artes

De 10 a 20 de Novembro

Bilhetes de 6€ a 8€/sessão (espectáculos de 10€ a 20€)

Programa detalhado aqui

O elefante na praia

Vânia Doutel Vaz põe O Elefante no Meio da Sala, enquanto Sofia Dias & Vítor Roriz interagem com outra dupla, os turcos Filiz Sizanli & Mustafa Kapla, em Never Odd or Even. São duas estreias absolutas que marcam esta edição do Alkantara Festival.

Neste lugar de encontro e intersecção das artes performativas há também lugar para a “praia” artificial da premiada ópera-performance Sun & Sea, para o Ôss inclusivo de Marlene Monteiro Freitas com a companhia Dançando com a Diferença e para criações de Jaha Koo, Ana Pi, Gio Lourenço, Hooman Sharifi, Ana Borralho & João Galante, Betty Tchomanga e Silke Huysmans & Hannes Dereere.