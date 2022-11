“Via verde” para renegociar créditos não salvaguarda “marcação” de clientes

O tão aguardado diploma para apoiar famílias com dificuldades em suportar o recente aumento das taxas de juro no crédito à habitação foi aprovado esta quinta-feira, mas será preciso esperar pela publicação do diploma para perceber o alcance de algumas alterações face ao quadro legislativo em vigor. Como já se antecipava, não há um apoio directo às famílias, como pedia a Deco, pelo que a redução das prestações terá de resultar da renegociação das condições dos contratos, mas a “via verde” agora criada poderá implicar a “marcação” dos clientes no seu mapa de responsabilidade de crédito, podendo dificultar ou encarecer eventuais empréstimos no futuro.