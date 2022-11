Louis Malle, o mal-amado

Bertrand LAFORET/Gamma-Rapho via Getty Images

Foi um rebelde solitário. Nunca entrou no panteão crítico erigido como um dogma pelos Cahiers . É como se ninguém o considerasse um grande realizador. E, no entanto…

A Cinemateca Portuguesa dedica este mês uma retrospectiva a Louis Malle, feita em associação com a Festa do Cinema Francês mas incluindo também, como é indispensável, os seus filmes americanos. O único ausente é o filme de estreia, Ascenseur pour l’Échaffaud/Fim-de-Semana no Ascensor, retido pela Leopardo Filmes de Paulo Branco que há alguns anos o repôs e que detém os direitos.