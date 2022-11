O fantasma da greve de volta à TAP

O espectro do regresso das greves à TAP pairou nas vésperas do Verão e, num ritual velho e relho, repete-se em vésperas do Natal. No mundo normal, pouco haveria a dizer sobre a estratégia reivindicativa dos sindicatos que marcam greves para os dias ou períodos em que conseguem causar mais dano e obter mais impacto. O problema é que a TAP não voa no mundo normal. É uma companhia inteiramente pública que opera e garante o emprego a milhares de trabalhadores porque foi alvo de uma injecção de 3,2 mil milhões de euros pagos pelos contribuintes.