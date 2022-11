Finlandês Hannu Lintu será o novo maestro titular da Orquestra Gulbenkian

O actual maestro principal da Ópera e Ballet Nacional da Finlândia, Hannu Lintu, será o novo titular da Orquestra Gulbenkian a partir da temporada 2023/2024, sucedendo ao suíço Lorenzo Viotti, que assumira o cargo em 2018.

Nascido em Rauma, na Finlândia, em 1967, Hannu Lintu, com formação original em violoncelo e piano pela Academia Sibelius, de Helsínquia, vem colaborando regularmente com a Gulbenkian, tendo já dirigido a orquestra da fundação cerca de duas dezenas de vezes desde o primeiro encontro, em 2016.

Em comunicado enviado à imprensa, o director do serviço Gulbenkian Música, o também finlandês Risto Nieminen, destaca o “grande nível” do novo maestro da orquestra e a “grande cumplicidade” estabelecida com os seus músicos nas colaborações mantidas nestes últimos seis anos. “As actuações da orquestra sob a batuta de Hannu Lintu atingiram um grande brilhantismo pelo que estou certo de que esta contratação dará início a um novo ciclo entusiasmante e promissor.”

Após os estudos de violoncelo e piano, Hannu Lintu formou-se em direcção de orquestra, ainda na Academia Sibelius, com Jorma Panula, mentor de vários maestros finlandeses de destaque, como Esa-Pekka Salonen. Vencedor em 1994 do Concurso Nórdico de Direcção de Orquestra, em Bergen, foi durante oito anos maestro principal da Orquestra Sinfónica da Rádio Finlandesa, antes de ser chamado a ocupar o mesmo cargo na Ópera e Ballet Nacional da Finlândia, onde, nota o comunicado da Gulbenkian, se tem destacado no repertório operático. No mesmo ano em que se encontrou pela primeira vez com a Orquestra Gulbenkian, em 2016, dirigiu uma produção de Tristão e Isolda, de Wagner, compositor a que regressou esta temporada, com O Anel do Nibelungo – pelo meio, dirigiu a Ópera e Ballet Nacionais da Finlândia em obras de Richard Strauss, Alban Berg ou Benjamin Britten.

“Tenho trabalhado e actuado com a Orquestra Gulbenkian há já vários anos e cada concerto tem constituído uma imensa alegria”, diz Hannu Lintu no comunicado da Gulbenkian. “A atmosfera e a concentração são admiráveis e a música produzida é sempre gratificante. O Grande Auditório, e a Fundação Calouste Gulbenkian como um todo, oferecem um contexto único e inspirador para a música e para a arte. Aguardo com expectativa muitas temporadas repletas de momentos altos com os maravilhosos Coro e Orquestra Gulbenkian”.

Tendo dirigido esta temporada a Orquestra Gulbenkian no Concerto para Piano e Orquestra de Thomas Adès, Hannu Lintu e a orquestra de que será Maestro Titular voltarão a apresentar-se na Fundação em Maio com um programa dedicado a Dmitri Chostakovitch.

Na temporada 2022/2023 estreou-se na direcção da Filarmónica de Nova Iorque e da Sinfónica de Atlanta. É maestro convidado da Filarmónica da Rádio dos Países Baixos, da Orquestra Sinfónica da Rádio Sueca, da Konzerthaus de Berlim, da Orquestra de Câmara de Lausanne e da Orquestra Sinfónica de Montreal.

Com vasta obra discográfica, foi distinguido, por exemplo, com dois prémios ICMA, os prémios internacionais da música clássica, pelas gravações de Sibelius, com Anne Sofie von Otter, em 2018, pelos Concertos para Violino de Béla Bartók, com Christian Tetzlaff (2019).