Benjamin Netanyahu muito perto de regressar ao poder em Israel

O antigo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu parecia esta quarta-feira muito perto de regressar ao poder, com os resultados parciais a projectarem 65 deputados para o seu bloco, num parlamento de 120. O bloco teria a participação de um partido extremista, que está a causar muita preocupação com os efeitos para a democracia de Israel: seria uma “orbanização” do país, diz mesmo uma analista. Netanyahu poderá, se o resultado se confirmar, procurar outra solução e tentar convencer um partido centrista a formar governo consigo. A alternativa seria tentar convencer, pela segunda vez, o seu antigo rival Benny Gantz.