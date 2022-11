Patrões dizem que semana de quatro dias é inoportuna

A ideia de lançar, no próximo ano, um projecto-piloto para a semana de quatro dias não agrada às confederações patronais. Os representantes da indústria e do comércio e serviços consideram que este não é o momento para se fazerem estas experiências e acusam o executivo de querer desviar a atenção de problemas mais prementes, como o aumento dos custos das empresas e a concretização do acordo de rendimentos assinado no início de Outubro.