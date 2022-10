Semana de quatro dias pode significar só menos quatro horas de trabalho

O projecto-piloto da semana de quatro dias arranca em Junho de 2023 no sector privado e terá a duração de seis meses.

A experiência-piloto para a semana de quatro dias, que arrancará em Junho do próximo ano, implica uma redução do número de horas de trabalho semanais, mas não garante uma passagem das actuais 40 para as 32 horas. A proposta que o Governo apresenta nesta quarta-feira aos parceiros sociais não estipula um número de horas exacto a cumprir pelas empresas, “que podem ser 32, 34 ou 36 horas, definidas por acordo entre a gestão e os trabalhadores”.