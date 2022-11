Primeira-Dama da Ucrânia na abertura da Web Summit 2022

Olena Zelenska, Primeira-dama da Ucrânia, era o nome que faltava no naipe de oradores na abertura da Web Summit 2022, que arranca esta tarde na Altice Arena, em Lisboa. A presença dela era um rumor que já circulava nos corredores há alguns dias, mas o convite foi mantido em segredo por razões de segurança, confirmou o fundador da conferência, Paddy Cosgrave, numa mensagem publicada após a hora de almoço, no Twitter.

Tal como o PÚBLICO adiantou hoje, a Ucrânia será um dos temas incontornáveis da sétima edição da Web Summit em solo português, que decorre até sexta-feira, 4 de Novembro. Já se especulava que o regime do país invadido pela Rússia no final de Fevereiro deste ano pudesse estar representado nestes dias em Lisboa, para além do vice-primeiro-ministro Mikhailo Fedorov, que tutela a política para o digital e cuja presença como orador já constava do programa oficial.

Zelenska, de 44 anos, tem formação em arquitectura, é casada desde 2003 com o actual Presidente Volodymyr Zelensky. Desde que o seu país foi invadido pelo exército russo, Zelenska tem surgido em público apenas em situações excepcionais, apostando em apelos ao apoio humanitário, na protecção das crianças e das famílias.

A 8 de Maio surgiu ao lado de Jill Biden, Primeira-dama dos EUA, que acompanhou o marido, o Presidente Joe Biden numa viagem relâmpago à Ucrânia.

Em Julho, Zelenska viajou até aos EUA, onde manteve contactos diplomáticos e políticos. Em Setembro, foi a convidada de Ursula van der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na sessão dedicada ao estado da União. Nesse mês, representou o seu país no funeral da antiga Rainha Isabel II, do Reino Unido.

Segue-se Portugal. Esta tarde, Cosgrave acabou por tirar todas as dúvidas. “A Primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska voou até Lisboa para se juntar a nós esta noite no palco de abertura da Web Summit. Como é compreensível, mantivemos a presença dela em segredo até agora. O vice-primeiro-ministro também voou até cá”, escreveu, numa mensagem publicada a partir da capital portuguesa.

O programa deste ano inclui diversas conferências e painéis dedicados à guerra na Ucrânia e seus impactos. A organização da cimeira tecnológica, que reunirá mais de 70 mil pessoas no recinto da FIL e na Altice Arena, onde mais uma vez foi erguido o palco principal, excluiu a participação de empresas russas. Também retirou o convite que tinha feito a dois jornalistas que trabalham para um órgão que, no entender da Web Summit, é pró-Moscovo.

A edição 2022 é a primeira depois do início da pandemia de covid-19 a realizar-se no formato físico sem restrições. No ano passado, a assistência foi cortada a metade e o uso de máscara era obrigatório, bem como a apresentação de certificados covid.

Este ano, apresentam-se mais de 2000 startups, das quais 56 vêm da Ucrânia.