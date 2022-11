Sondagens à boca das urnas dão maioria estreita a bloco de Netanyahu

Antigo primeiro-minstro parece ter vantagem, mas um partido árabe no limite da entrada no Parlamento pode mudar as contas das sondagens à boca das urnas.

Três sondagens à boca das urnas davam ao bloco do antigo primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu uma maioria por uma margem de um ou dois deputados – uma margem demasiado estreita para poder declarar com certeza o resultado, que poderia ainda ser alterado se um dos partidos árabes na margem dos 3,25% necessários para ter representação parlamentar conseguisse eleger deputados.

O próprio Netanyahu foi cauteloso nas suas declarações: “é um bom começo”, disse, depois da divulgação das sondagens das três televisões. Netanyahu disse ainda que só confiaria nos resultados “reais”, com o seu partido a começar uma série de alegações de que poderia ter havido fraude eleitoral nas assembleias de voto nas comunidades árabes, algo que a Comissão Eleitoral se apressou a rejeitar.

A comunidade árabe israelita, ou de ascendência palestiniana com cidadania israelita, fizeram parte do grande suspense do dia e noite eleitoral, com contagens de participação a mostrarem o maior número de eleitores a ir às urnas desde 1999: às 20h, duas horas antes do fecho das urnas, eram 66,3%, apesar de estas serem as quintas legislativas num espaço de menos de quatro anos. Perto das 22h, hora local, o partido árabe Balad, cuja entrada no Parlamento poderia mudar as contas do número de deputados, estava com 3%. Se chegasse aos 3,25%, já elegeria deputados.

O aumento de eleitores poderia favorecer o bloco de Netanyahu se estes fossem judeus ultra-ortodoxos que não seguissem os partidos tradicionais que representam a comunidade, novos eleitores que escolhessem o bloco Sionismo Religioso. Este atraiu também atraiu eleitores dos partidos haredim e do Likud, de Netanyahu, liderado pelo extremista Itamar Ben-Gvir: um factor que, caso o bloco tenha mesmo maioria, poderá complicar a formação de governo, porque o acordo entre o Likud e os partidos ultra-ortodoxos assentava na promessa de nenhum ir buscar votos aos outro, e Ben-Gvir mudou isso, levando Netanyahu a fazer, também, campanha entre os haredim, o que deixou os partidos religiosos furiosos, conta no Haaretz Anshell Pfeffer.

O aumento da participação poderia, por outro lado, favorecer a entrada no Parlamento de um terceiro partido árabe, o Balad, e se o fizesse, negar a maioria ao bloco de Netanyahu. O centro aChord da Universidade Hebraica de Jerusalém, que tem como missão contribuir para a “sociedade partilhada” entre israelitas judeus ou palestinianos cidadãos de Israel (ou árabes israelitas), dizia que a percentagem de eleitores de origem palestiniana tinha aumentado, com uma participação estimada de 44% até às 20h.

Quer os partidos quer os jornalistas partilharam os números das sondagens à boca das urnas acompanhados de notas de muita cautela. “As sondagens à boca das urnas não são os resultados”, repetiam uns e outros.

O que quer que aconteça, no entanto, uma coisa é certa: a aliança entre partidos extremistas proposta por Netanyahu, para evitar o desperdício de votos em partidos fundamentalistas que poderiam não passar os 3,25% e assim representarem votos perdidos para o seu bloco, ganhou um protagonismo e uma importância impensável nas últimas eleições, há pouco mais de um ano e meio.

Itamar Ben-Gvir vive no colonato judaico de Kiryat Arna, considerado um dos mais radicais da Cisjordânia, e aos 16 anos juntou-se ao Kach, de Meir Kahane – um grupo que foi classificado como terrorista tanto em Israel como nos EUA. Apresentou-se como mais moderado, mas ainda propõe medidas como expulsão de cidadãos árabes “não leais” ao Estado hebraico.

Com entre 14 a 15 deputados e o terceiro lugar na votação, a seguir ao partido Yesh Atid do primeiro-ministro Yair Lapid, o resultado da aliança é “uma subida sem precedentes da extrema-direita em Israel” comenta o jornalista Barak Ravid, do site Axios.

Segundo as sondagens à boca das urnas, seguia-se o partido de Benny Gantz, com 13 deputados estimados, o Shas com 10, o Judaísmo Unido da Torá com sete, o Israel Beitenu (de Avigdor Lieberman) com cinco, assim como o Partido Trabalhista e o Ra'am, de Mansour Abbas, que protagonizou a estreia de um partido árabe num governo com Lapid após as últimas eleições, e seguem-se com quatro deputados o Meertez e o Hadash Ta'al.