Israel: mais uma eleição, mais uma tentativa de Netanyahu voltar ao poder

Mais uma eleição, mais uma campanha a girar em torno de Benjamin Netanyahu. O antigo primeiro-ministro já não ocupa o cargo desde Junho de 2021, mas é ele quem domina as notícias e é o seu partido, o Likud, que deverá ser o mais votado nesta terça-feira. No entanto​, não é certo que consiga formar uma coligação para governar, com as sondagens a apontarem uns potenciais 60 deputados, faltando um para a maioria no Knesset (Parlamento).