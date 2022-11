Centro-esquerda perde maioria parlamentar na Dinamarca

Sondagens à boca das urnas indicam que o resultado de um partido não alinhado com o bloco de centro-esquerda nem com o de direita poderá ser decisivo para um novo governo

O bloco de centro-esquerda liderado pela primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, do Partido Social Democrata, terá perdido a sua maioria parlamentar, segundo as sondagens à boca das urnas.

O Partido de Frederiksen manteve-se o mais votado, com 23%, segundo estes inquéritos à boca das urnas, com o segundo mais votado a ser o Partido Liberal, com 13%.

No entanto, nenhum dos blocos terá conseguido uma maioria: o bloco “vermelho” terá obtido 85 a 86 lugares de deputado no Parlamento de 179, e o bloco “azul”, que junta partidos conservadores e de direita radical, 73 a 76, segundo as duas sondagens à boca das urnas.

Mette Frederiksen tinha, durante a campanha, apelado à oposição para considerar um governo de unidade, dados os tempos incertos – a Dinamarca sentiu-se mais perto da guerra da Rússia na Ucrânia por causa da suspeita sabotagem de um gasoduto entre a Rússia e Alemanha que passa pelas suas águas territoriais. Mas os partidos da oposição não mostraram grande interesse, preferindo continuar a ser alternativas à chefia do governo.

Um governo que saísse da tradicional divisão entre esquerda e direita seria uma estreia em mais de quatro décadas, diz a agência Reuters, e iria mudar de modo significativo a paisagem política do país.

Com os blocos sem maioria, deverá caber ao partido Moderados, com 17 deputados nas sondagens à boca das urnas, decidir com quem se coliga ou que governo minoritário apoia. O partido é liderado pelo antigo primeiro-ministro Lars Lokke Rasmussen, que o criou depois de, em 2019, ter perdido as eleições para Frederiksen, na altura enquanto candidato dos liberais.

Estas eleições foram precipitadas pela decisão da primeira-ministra, Mette Frederiksen, de abater todos os visons (ou martas) a serem criados no país (cerca de 15 milhões) por causa da covid-19 (na altura, temia-se que o vírus que estava a infectar os animais pudesse levar a novas variantes que, ao serem transmitidas a humanos, fossem capazes de evadir a protecção dada pelas vacinas). Uma comissão parlamentar classificou a decisão como ilegal, mas dizia que a chefe de Governo não tinha desrespeitado intencionalmente a lei.