BCP alerta para “estigma” na reestruturação de créditos à habitação

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, deixou esta segunda-feira algumas recomendações a propósito do que pode ser a medida que o Governo está a preparar para as famílias que tenham dificuldades em suportar o aumento dos encargos com o crédito à habitação, na sequência da subida das taxas de juro.

O gestor diz esperar que na iniciativa legislativa, que deve ser aprovada esta semana, “não se dêem incentivos errados” à reestruturação de créditos à habitação. E lembra “a marcação” dos clientes que partirem para essas soluções. “Esse estigma não é irrelevante quando for pedir um novo crédito”, referiu, uma posição semelhante à assumida pelo presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vítor Bento, no Parlamento

“O conselho que eu dou é que os clientes só solicitem essa reestruturação se for mesmo necessário”, declarou na conferência de imprensa de apresentação de resultados trimestrais, considerando que o recurso a essa medida também é negativo para o banco.

O responsável reconheceu que “a correcção das taxas de juro tem sido acelerada”, mas defendeu que, “em termos absolutos as taxas continuam baixas”, daí que, se o cliente não aguenta este nível, essa informação ficará no seu “histórico”.

Olhando para a floresta (conjunto de clientes), diz que não vê dificuldades de maior, mas admite ter a certeza que haverá problemas em algumas árvores”. E para estas últimas, o banco disse estar “atento, e procurará encontrar soluções”, sublinhando que para isso “não precisa do Governo”.

E são “muitas” as dúvidas que disse ter em relação à medida em preparação pelo Governo, nomeadamente nas reestruturações feitas quando é ultrapassada uma determinada taxa de esforço (percentagem do rendimento afecto ao pagamento das prestações de crédito). E dá dá um exemplo: o que conta é a taxa de esforço que o cliente tem no banco, que pode ter aumentado com a subida das taxas de juro, ou, e até pode ser uma taxa fixa, é a que resulta de mais 10 créditos que entretanto fez noutras instituições. Questionando ainda se é só porque o cliente têm o crédito à habitação no BCP que deve ser ajudado pela instituição a que preside.