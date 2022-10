Amanhã há-de ser outro dia

Há quatro anos atrás, no final da tarde de um sábado diferente, véspera do dia da realização das eleições presidenciais, deambulava um pouco perdido na imensidão da Avenida Paulista quando me deparei com um grupo de jovens que abordavam com inusitada educação as pessoas que inundavam os passeios. Notando o meu ar um pouco espantado, alguns deles abeiraram-se timidamente de mim e apresentaram-me a sua identidade e os seus propósitos: eram alunas e alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e estavam a realizar um derradeiro esforço pela eleição de Fernando Haddad para a Presidência da República. As palavras saiam-lhes com uma excepcional eloquência, alardeavam a esperança na “revirada”, falavam com entusiasmo no futuro do Brasil. Despedi-me deles com apreço e segui caminho rumo ao meu destino, a belíssima livraria Martins Fontes de que já tanto ouvira falar. Encontrei lá um livro notável da autoria de Lilia Schwarcz e Heloisa Starling intitulado Brasil: Uma Biografia. Voltarei a ele daqui a pouco.