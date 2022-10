Dois recintos de fossos pré-históricos descobertos numa investigação em Serpa

Dois recintos de fossos pré-históricos foram descobertos durante trabalhos arqueológicos no concelho de Serpa (Beja), em áreas que vão ficar inacessíveis devido a “culturas superintensivas”, revelou esta sexta-feira o responsável pela investigação, António Carlos Valera.

“Um deles, muito grande, com cerca de 25 hectares, é mesmo um dos maiores [recintos deste tipo] conhecidos em território nacional”, destacou o arqueólogo António Carlos Valera, em declarações à agência Lusa.

O trabalho de geofísica desenvolvido serviu para “obter uma planta” do subsolo destes locais, disse o investigador do Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve e do Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA) da ERA Arqueologia.

O que permitiu “perceber” que os locais fazem parte de “um grande recinto de fossos” naquela região.

Segundo a Câmara de Serpa, os trabalhos agora desenvolvidos dão “continuidade [a] acções anteriores, desenvolvidas em 2019”, que foram agora retomadas no âmbito de uma exposição, que vai ter lugar no próximo ano, sobre o “importante conjunto de sítios arqueológicos desde tipo identificados em Serpa”.

O concelho de Serpa, segundo o investigador responsável pelo projecto, “é, neste momento, a região da península ibérica com maior concentração deste tipo de recintos, completamente desconhecidos [pelos investigadores] há 25 anos”.

“São sítios das mesmas pessoas que construíram as antas do megalítico alentejano. Alguns podem ser maiores do que os canais da revolução industrial”, destacou António Carlos Valera.

O arqueólogo indicou tratar-se de “locais onde se juntava muita gente, a começar pela sua construção, escavados na rocha, o que envolveu um trabalho colectivo de grande monumentalidade”.

As investigações têm vindo a “densificar o mapa” destes recintos pré-históricos no Alentejo e permitiram perceber que o concelho de Serpa “é, dentro dessa mancha densa”, aquele que “mais recintos de fossos tem vindo a evidenciar”.

“E isso levanta uma série de questões interessantes sobre a funcionalidade destes recintos e porque estarão tão próximos uns dos outros”, disse o investigador.

A geofísica, “uma espécie de radiografia que se faz à terra, para ver o que está por baixo”, foi da responsabilidade técnica de Tiago do Pereiro e permitiu identificar os fossos em sítios que “vão ficar inacessíveis” devido à plantação de uma vinha e de um olival.

Neste caso, a técnica utilizada foi a magnetometria, que utiliza “um equipamento que mede a diferença magnética” no subsolo e torna possível “saber o que está lá por baixo”, o que não será possível após serem plantadas as culturas previstas.

“A cultura intensiva tem sido responsável por muitos sítios arqueológicos ficarem inacessíveis e acontece com todo o tipo de património imenso que o Alentejo tem, incluindo antas e vilas romanas”, lamentou o investigador.