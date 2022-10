O Brasil a votos

A evolução das sondagens

As principais sondagens mostram o favoritismo de Lula da Silva, que as lidera há vários meses. Depois da primeira volta, Bolsonaro ainda conseguiu diminuir a distância face ao antigo chefe de Estado, mas o quadro estabilizou-se nos últimos dias.

Lula da Silva Jair Bolsonaro

Restantes sondagens

Em %

Lula da Silva Jair Bolsonaro Votos brancos e nulos Não sabe/não responde

Resultados da primeira volta

Os resultados da primeira volta confirmaram o cenário de bipolarização política no Brasil. Lula da Silva venceu nos estados do Nordeste e em alguns da região Norte, enquanto Jair Bolsonaro teve vitórias no Sul, Centro-Oeste e no Sudeste, estados mais ricos e em que a influência do sector agrícola é determinante.