Neste hotel o azeite é rei: Olive, um descanso no coração de Trás-os-Montes

O Olive Nature Hotel & Spa é um hotel temático, inserido numa quinta com seis hectares de olival às portas de Valpaços.

A cinco minutos de carro do centro de Valpaços, o Olive Nature Hotel & Spa é uma proposta ancorada numa envolvente tranquila e na valorização do azeite – há oliveiras milenares na quinta – e de outros produtos endógenos, de produção própria. Do spa ao restaurante, a palavra de ordem neste hotel é relaxar.