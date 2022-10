Calor em Outubro: Espanha vive Outono atípico com temperaturas a rondar 30 graus

Pode ser o Outubro mais quente de que há registo em Espanha, este fim-de-semana prolongado as temperaturas vão rondar os 30 graus Celsius. Por cá, no Alentejo, prevê-se uma máxima de 26 graus.

Já é Outono, mas para muitos espanhóis é como se ainda fosse Verão. Espanha está a testemunhar um episódio de calor acima do normal, com valores de até 10° Celsius acima do habitual. Os serviços de meteorologia da Espanha prevêem um fim-de-semana prolongado – haverá uma “ponte” devido ao feriado de terça-feira, dia 1 de Novembro – com temperaturas dignas de um período estival no Norte e no Sul da península. Estima-se que os termómetros rondem os 30 graus Celsius em vários pontos do país.

Por cá, as máximas deste fim-de-semana estão assinaladas em Beja e Évora, no Alentejo, com 25 e 26 graus Celsius, respectivamente. Valores que apesar de tudo reflectem uma descida da temperatura máxima em relação a esta sexta-feira, com o registo de 27 e 28 graus. Ainda assim, no resto de Portugal continental, as temperaturas máximas durante este fim-de-semana vão rondar os 20 graus, regista o site do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA).

Em Espanha, o calor será definitivamente invulgar. Os termómetros devem indicar a partir desta sexta-feira e até o final de Outubro temperaturas “incríveis” para a época, refere o diário espanhol El País. Esperam-se 33° Celsius em Granada, 32 graus em Jaén, 31 graus em Bilbau e Córdoba e 30 graus em Ciudad Real, Sevilha e Toledo. As temperaturas altas mantêm-se no sábado para grande parte da península, à excepção de regiões como Galiza e Astúrias, onde as máximas permanecerão abaixo de 20 °. Há também alertas de chuvadas para o noroeste peninsular.

“Estamos às portas de um novo episódio de calor atípico para a época. Não descartamos [a hipótese] de que este Outubro seja o mais quente do nosso historial de registos. As condições claramente mais quentes do que o normal talvez continuem na primeira quinzena de Novembro”, anunciava esta semana no Twitter a AEMET, a agência meteorológica espanhola.

“Vamos desfrutar de um clima geralmente estável, embora a passagem de sistemas frontais associados às tempestades atlânticas dê origem a chuvas, especialmente no noroeste da península e especialmente na Galiza, chuvas que na segunda e terça-feira podem se estender a outras áreas do Oeste “, afirma Rubén del Campo, porta-voz da AEMET, citado pelo diário espanhol El Mundo.

A unidade andaluza da AEMET fala numa espécie de Verão de São Martinho longo e extemporâneo (uma vez que, normalmente, o fenómeno – designado Verão de São Miguel na Espanha – ocorre no fim de Setembro).

“Um tardio, mas longo, Verão de São Miguel. Em Outubro, em Sevilha, as temperaturas máximas foram muitas cerca de 20% mais altas e, por vezes, próximas ou superiores aos recordes históricos. Só o episódio das chuvas de 19 a 21 deu trégua a esta anomalia”, referiu no Twitter a AEMET Andaluzia.