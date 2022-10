Depois da Adidas, Kanye West apareceu na sede da Skechers e foi expulso

As polémicas com Kanye West não cessam, depois do músico e designer ter proferido comentários anti-semitas e os seus negócios terem começado a cair como um castelo de cartas. Agora Ye, como é conhecido desde que mudou de nome, apareceu sem aviso prévio na sede da marca de calçado desportivo Skechers, na quarta-feira, em Los Angeles. Os executivos da empresa não ficaram agradados com a surpresa e expulsaram-no do edifício.

“A Skechers não está a ponderar nem tem intenção de trabalhar com West”, justificou a empresa em comunicado de imprensa. “Condenamos os seus recentes comentários de divisão e não toleramos anti-semitismo ou qualquer forma de discurso de ódio”, reforçou.

De acordo com a empresa de calçado norte-americana, Ye e alguns membros da sua equipa chegaram “sem aviso prévio e sem convite” aos escritórios de Los Angeles e tiveram “uma breve conversa” com os executivos antes de serem expulsos do edifício. O rapper e a equipa terão sido convidados a sair por estarem a fazer “filmagens não autorizadas”.

O incidente surge no rescaldo de a Adidas ter posto um ponto final na parceria multimilionária com Ye, na sequência dos contínuos comentários racistas que o artista tem feito nas últimas semanas. A visita surpresa de West poderá ter sido uma tentativa de encontrar uma nova casa para a sua marca de calçado, Yeezy.

As reacções aos comentários anti-semitas e ofensivos do artista custaram-lhe quase todo o império e provavelmente poderá abandonar o clube dos multimilionários. Nas semanas antes de Ye perder o negócio com a Adidas — avaliado pela revista Forbes em torno de 220 milhões de euros por ano por si só — várias empresas, incluindo a casa de moda Balenciaga, a Gap, a JP Morgan Chase, a agência de talentos CAA, o financiador e produtor MRC de Hollywood, terminaram as suas parcerias com o artista.

Kanye West, frequentemente descrito como um génio criativo antes deste comportamento errático, foi, ainda, ostracizado por uma das mulheres mais influentes da moda, Anna Wintour. Um porta-voz da Vogue disse à Page Six que nem a revista nem a sua directora pretendem voltar a trabalhar com o cantor. “A Anna está farta. E deixou bem claro dentro da Vogue que Kanye já não faz parte do círculo de amigos.”

O artista tinha um historial de trabalho estreito com a conceituada revista de moda. Quando casou com Kim Kardashian, em 2014, os dois foram capa da edição norte-americana. Também era comum a publicação incluir a linha do rapper com a Balenciaga nas suas páginas.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Inês Duarte de Freitas