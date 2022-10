Balenciaga já não vai fazer mais nenhuma parceria com Kanye West

Nem a relação privilegiada com o director artístico da chancela de luxo inibiu a empresa-mãe Kering de dar por terminados os negócios com o rapper .

O que parecia ser uma relação destinada ao sucesso chegou ao fim. O conglomerado de marcas de luxo Kering, de que faz parte a chancela Balenciaga, terminou oficialmente a sua relação com Ye, noticiou a Business of Fashion​.

“A Balenciaga já não tem qualquer relação nem planos para futuros projectos relacionados com este artista”, declarou a empresa num comunicado.​

Esta é a terceira empresa que deixa de ter como parceiro o rapper, embora as razões sejam distintas: em Setembro, soube-se que o artista tinha rescindido o contrato com a Gap e, pouco depois, a Adidas avançou estar a reavaliar a sua parceria com West.

No caso da Balenciaga, era conhecida a relação próxima que Ye tinha com o designer Demna, que, em Agosto de 2021,​ assumiu a direcção artística do segundo evento de audição do álbum Donda, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.

No entanto, depois das últimas atitudes de Kanye West, que incluíram levar à Semana de Moda de Paris uma T-shirt estampada com a frase White Lives Matter, associada aos movimentos supremacistas, publicar comentários anti-semitas (que lhe valeram bloqueios temporários nas redes sociais Instagram e Twitter) e subscrever a teoria da activista radical de direita Candace Owens de que o homicídio de George Floyd foi uma mentira, não falta quem se queira dissociar do nome do multimilionário.