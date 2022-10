Kanye West diz que George Floyd morreu por causa do abuso de drogas e arrisca processo legal

Durante a emissão de um podcast , Ye apontou o remédio opióide encontrado no organismo de Floyd como a causa da sua morte, ignorando a conclusão da autópsia e o veredicto do tribunal que julgou o caso como homicídio.

A família de George Floyd, o norte-americano que morreu asfixiado por um agente em Mineápolis, em Maio de 2020, está a ponderar um processo legal contra Kanye West, depois de o rapper ter dito que a morte de Floyd se deveu ao uso de substâncias ilícitas. A intenção foi avançada pelo advogado e activista de direitos civis​ Lee Merritt.

“O joelho do tipo [o agente Derek Chauvin​] nem sequer estava sobre o pescoço” de George Floyd, afirmou West, que mudou o seu nome legal para Ye, durante o podcast Drink Champs, no sábado.

As afirmações surgiram durante uma conversa sobre o novo documentário de Candace Owens, The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM (numa tradução literal: A Maior Mentira Alguma Vez Vendida: George Floyd e a Ascensão do [movimento] Black Lives Matter).

Owens, uma activista política associada à direita mais radical e conservadora, tem sido uma acérrima crítica do movimento e foi uma das vozes que saiu em defesa de Kanye West quando este levou a Paris uma T-shirt com a frase White Lives Matter, assim como quando o multimilionário foi dispensado como cliente da JP Morgan Chase.

Durante a emissão, West apontou o fentanil, o remédio opióide encontrado no organismo de Floyd, como a causa da sua morte, ignorando a conclusão da autópsia de que o homem morreu devido a uma perda de fluxo sanguíneo causada pela compressão no pescoço. Durante o julgamento de Chauvin, o cardiologista Jonathan Rich afirmou, “com um elevado grau de certeza médica, que George Floyd não morreu de um evento cardíaco primário, e não morreu de uma overdose”.

“Embora não se possa difamar os mortos, a família de George Floyd está a considerar um processo pelas falsas declarações de Kanye sobre a forma da sua morte. Alegar que Floyd morreu de fentanil e não da brutalidade, provada civil e criminalmente, mina e minimiza a luta da família Floyd”, declarou Merritt no Twitter.

Depois da publicação de Merritt, o anfitrião de Drink Champs N.O.R.A. ligou para o programa de rádio The Breakfast Club para lamentar as observações de West: “Apoio a liberdade de expressão, apoio que ninguém seja censurado, mas não apoio que alguém seja ferido”, cita a Rolling Stone. “Não me apercebi que as declarações sobre George Floyd no meu programa seriam tão dolorosas. (...) Peço desculpa à família de George Floyd, peço desculpa a qualquer pessoa que tenha sido prejudicada pelos comentários de Kanye West.”

George Floyd morreu sob custódia policial, em Maio de 2020, após o agente da polícia de Mineápolis Derek Chauvin ter pressionado o joelho no seu pescoço durante quase nove minutos. Chauvin foi inicialmente despedido e acusado de homicídio em terceiro grau, que corresponde a homicídio por negligência, mas os procuradores acabaram por considerar que houve intenção, embora não premeditada, agravando a acusação para homicídio simples. Os outros três agentes presentes durante a detenção de Floyd foram também acusados formalmente de cúmplices no crime.

Chauvin viria a ser julgado por três acusações: uma, de homicídio em segundo grau, por causar a morte de Floyd sem intenção, mas com a consciência de que estava a provocar-lhe danos corporais graves; causar a morte de Floyd, também sem intenção, mas como consequência de o expor a uma situação de perigo iminente; e uma terceira por agir de forma negligente e causar a morte de Floyd. Em 2021, foi considerado culpado de todas as acusações e condenado a 22 anos e meio de prisão.