PS pede adiamento da votação da eutanásia. AR só volta ao tema depois do OE2023

A votação final do diploma que legaliza a morte medicamente assistida só vai ser feita depois do processo do Orçamento do Estado para 2023: o PS pediu nesta quarta-feira o adiamento da votação na especialidade que estava agendada para esta manhã sem especificar a razão.

O pedido foi feito pela deputada Joana Sá Pereira, a coordenadora dos socialistas, na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias quando o presidente da comissão, o social-democrata Fernando Negrão, anunciou que se iria proceder à discussão e votação do texto final elaborado no âmbito do grupo de trabalho. Joana Sá Pereira disse apenas que o adiamento para a primeira reunião a seguir ao orçamento era “por razões óbvias”.

A deputada Cláudia Cruz Santos disse ao PÚBLICO que a apresentação do texto final seria feita pela deputada Isabel Moreira e que a coordenadora Joana Sá Pereira “justificou o pedido de adiamento por razões óbvias”. Isabel Moreira é filha de Adriano Moreira, o histórico líder do CDS que faleceu no fim-de-semana.

Porém, no final da reunião da comissão, a deputada Isabel Moreira disse aos jornalistas que o PS entendia que não faria sentido juntar a votação deste diploma sobre a legalização da eutanásia com a do Orçamento do Estado, que acontece nesta quinta-feira. Apesar de este ser um assunto mais delicado, é normal fazer-se a votação de outros diplomas com o orçamento.

Perante versões contraditórias, o PÚBLICO questionou a assessoria do grupo parlamentar socialista que apresentou uma terceira justificação: o texto final consensualizado no grupo de trabalho há duas semanas tem que ser sujeito a uma “análise cuidada e minuciosa” para “evitar quaisquer erros e incongruências que possam levar a novo bloqueio” seja no período da redacção final global, ainda no Parlamento, ou em Belém.

O texto final que juntou as propostas do PS, Bloco, IL e PAN foi elaborado pela socialista Isabel Moreira e se todos os partidos se mostraram confortáveis com a versão - não apresentaram qualquer proposta de alteração quando foi discutido no grupo de trabalho -, apenas o Chega se afirmou contra todo o processo.