Presidente veta lei da eutanásia, que só volta ao Parlamento depois das eleições

O Presidente da República decidiu depressa: mal chegou de Angola e recebeu o decreto da Assembleia da República que descriminaliza a morte medicamente assistida, anunciou a decisão de vetar o diploma, aprovado por larga maioria no Parlamento. O chefe de Estado considera que esta segunda versão do diploma, “além de introduzir alterações para fazer face à decisão e à argumentação do Tribunal Constitucional, aproveita para aditar novas normas, que suscitam inesperadas perplexidades”.