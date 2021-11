Eutanásia devia seguir para Belém nesta sexta-feira, mas foi atrasada por reclamação de CDS

Centristas opuseram-se, no último dia do prazo, a uma alteração que tinha sido feita ao texto na reunião da comissão no dia 10 – à qual o CDS faltou – e publicitada logo nesse dia. Diploma voltou a ficar com a redacção com que foi votada no plenário e, apesar do atraso, vai seguir caminho para o Presidente da República.