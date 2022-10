Júri afasta concorrente e Estoril-Sol renova concessão de casinos em Lisboa e Estoril

O júri encarregue de analisar as duas propostas apresentadas para a atribuição da concessão da Zona de Jogo do Estoril (casino de Lisboa e do Estoril) afastou a Bidluck, que tinha apresentado um valor mais elevado, e colocou como vencedora a Estoril-sol, actual concessionária.

O anúncio foi feito pela própria Estoril-Sol que, em comunicado ao mercado, afirmou que o júri do concurso apresentou o resultado do relatório preliminar, “do qual resulta a proposta de exclusão da proposta apresentada pela Bidluck S.A., proposta de admissão e consequente adjudicação da proposta apresentada pela Estoril Sol”(III) S.A.”.

“Nos termos legais seguem-se as fases subsequentes do procedimento, designadamente o prazo para audição prévia das entidades proponentes”, acrescenta a empresa. A partir daqui, a Bidluck tem até ao dia 5 de Novembro para contestar a decisão do júri.

Segundo o PÚBLICO apurou, a Bidluck foi excluída por questões formais, nomeadamente por causa da proposta de terreno que apresentou para edificar um novo casino em Lisboa, perto do actual (propriedade da Estoril-sol, ao contrário do imóvel do Estoril, que é do Estado), uma vez que o plano director municipal (PDM) inviabiliza a construção de um edifício conforme exige o caderno de encargos.

O último concurso para a zona de jogo do Estoril ocorreu em 1984, altura em que ainda não havia o Casino de Lisboa (inaugurado em 2006)

Os concursos internacionais para as zonas de jogo do Estoril e da Figueira da Foz foram lançados em pleno Verão, no dia 22 de Agosto, com um prazo de apenas 30 dias. Logo depois, o prazo foi alargado em 15 dias, tendo a prorrogação sido justificada, de acordo com a portaria da Secretaria de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, com “um conjunto de razões operacionais”, incluindo-se aqui o facto dos anúncios dos concursos terem sido publicados em Agosto e por ser necessário que os concorrentes apresentassem “uma solução para um imóvel onde possa ser instalado quer o casino da Figueira da Foz, quer o casino de Lisboa”.

Ao todo, houve três concorrentes, pelo que só sobra um candidato para a Figueira da Foz, que deverá ter sido a Sociedade Figueira Praia, da Amorim Turismo, actual concessionária.

As actuais concessões das zonas de jogo do Estoril e da Figueira da Foz terminam em 31 de Dezembro deste ano. Deveriam, aliás, ter terminado há dois anos, mas esse foi o período da pandemia de covid-19, que provocou uma disrupção na actividade de jogos de fortuna e azar nos casinos em Portugal, com encerramento prolongado dos espaços físicos (com benefício para o jogo online) e quedas abruptas das receitas. O Governo decidiu, por isso, prorrogar os prazos das concessões em 2020 e 2021.