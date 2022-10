Lisboa arrisca ficar sem casino durante três anos

A Bidluck SA, concorrente da Estoril-Sol no concurso para a concessão da exploração dos casinos do Estoril e de Lisboa e que apresentou na globalidade uma proposta que supera a do grupo controlado pelos descendentes de Stanley Ho em 20 milhões de euros, declarou que não vai ter instalações provisórias e propõe construir um novo edifício para o casino de Lisboa na zona dos Olivais e junto ao Parque das Nações, para começar a funcionar apenas a 30 de Setembro de 2025. Assim, caso a Bidluck seja a vencedora do concurso, Lisboa fica sem casino durante três anos.