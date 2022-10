Tyson Fury trocou as luvas de boxe pelo microfone em nome da saúde mental

O pugilista britânico de 34 anos já cantou para multidões e até fez um dueto com Robbie Williams. Agora, vai gravar o Sweet Caroline de Neil Diamond para angariar fundos para apoiar a saúde mental.

O bicampeão mundial de pesos pesados​ Tyson Fury está a trocar as suas luvas de boxe por um microfone com o lançamento do seu single de estreia, uma cover de Sweet Caroline de Neil Diamond, cujos lucros irão reverter para uma instituição de beneficência.

O pugilista britânico, de 34 anos, que já cantou para multidões em jogos e fez um dueto com Robbie Williams, vai lançar a música, uma das favoritas da multidão em eventos desportivos, a 11 de Novembro, para ajudar a Talk Club, organização que trabalha em prol da saúde mental masculina.

“Sweet Caroline é um disco que sempre adorei e estou entusiasmado por gravá-lo e lançá-lo”, disse Fury numa declaração, notando que o single sairá mesmo a tempo do Campeonato do Mundo de Futebol de 2022, no Qatar.

“Para mim é uma grande oportunidade de devolver algo à saúde mental e espero continuar a sensibilizar para uma causa que me é muito cara, e se ajudar a Inglaterra pelo caminho no Campeonato do Mundo, bem, isso é um bónus.”

Fury despertou a atenção dos fãs do boxe em 2015 quando derrotou Wladimir Klitschko. Mas, mais tarde, viria a debater-se com problemas de saúde mental e com o abuso de substâncias que afectaram a sua carreira. Desde que se libertou, tem vindo a ser uma figura activa na consciencialização para a importância da saúde mental.

“O boxe tem sido uma plataforma brutal para espalhar a palavra sobre saúde mental e fi-lo o melhor que pude”, disse Fury, que enfrentará Derek Chisora em Dezembro.

“Tem sido amplamente falado a propósito dos meus altos e baixos, por isso tenho tentado o meu melhor para continuar a falar sobre o assunto tanto quanto posso e continuar a tentar acabar com o estigma.”