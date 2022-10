Manual escolar português premiado na Feira do Livro de Frankfurt

ADN 8 , editado pela ASA, faz parte do projecto ADN que pretende criar um manual “diferenciador” destinado aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico.

O ADN 8 – Aprende a Descobrir a Natureza, manual escolar de Ciências Naturais destinado aos alunos do 8.º ano do ensino básico foi premiado na Feira do Livro de Frankfurt.

O projecto da autoria de Nuno Ribeiro, Bento Cavadas e Bruno Sousa foi distinguido com uma medalha de prata no âmbito do concurso Best European Learning Materials Awards (BELMA), atribuídos anualmente pela European Education Publishers Group (EEPG), como forma de premiar os recursos educativos produzidos pelas várias editoras europeias.

O manual da editora ASA, do grupo LeYa, foi reconhecido pelo júri dos prémios BELMA por uma “variedade de recursos que vai ao encontro das diferentes necessidades e estilos de aprendizagem” através de uma “integração muito convincente de diferentes partes do curso com fácil acesso a materiais digitais através de uma variedade de meios”.

Além do manual, o ADN 8 contempla um caderno de actividades, recursos de apoio ao professor e recursos digitais possuindo “uma estrutura promotora do estudo autónomo do aluno, dando-lhe um papel activo na sua aprendizagem”, explicam os autores ao PÚBLICO.

​Nuno Ribeiro, Bento Cavadas e Bruno Sousa sublinham também a aposta feita no digital com uma colectânea de mais de 200 recursos digitais. “Um aspecto muito diferenciador é a utilização de realidade aumentada” através da qual os alunos podem aceder a conteúdos digitais associados ao manual “enriquecendo a sua experiência educativa” e que também lhes proporciona a oportunidade de conhecer melhor o trabalho de cientistas portugueses através de entrevistas dando-lhes “uma visão mais realista do trabalho dos investigadores e desmitificando a ideia de que só se faz ciência de topo no estrangeiro”, partilham com o PÚBLICO, através de e-mail.

O projecto ADN, criado em 2021, resulta de uma proposta de criação de um manual para os alunos de 3.º ciclo do ensino básico, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, contemplando não só o manual ADN 8 como o ADN 7 destinado aos alunos do 7.º ano e, futuramente, incluirá também o manual de 9.º, actualmente em processo de elaboração.

Os autores confessam o orgulho de ver o seu projecto reconhecido como um dos melhores da Europa. “Trabalhamos arduamente para fazer o melhor manual possível e este prémio vem confirmar que estamos no bom caminho. Para os professores e escolas adoptantes do manual ADN 8, este prémio é também uma importante validação externa da sua escolha. Por último, consideramos ainda que o prémio é um reconhecimento da qualidade pedagógica dos manuais portugueses”, concluem por e-mail.

Segundo informação no site da organização do prémio, desde 2014, Portugal arrecadou apenas um outro galardão, foi em 2017, com o manual para Educação Musical 100% Música, da editora Texto Editores, que também faz parte do grupo LeYa.

