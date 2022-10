PS e PSD empurram negociações sobre debates com primeiro-ministro para Dezembro

O PS e o PSD empurraram as negociações sobre o modelo de debates parlamentares com o primeiro-ministro para depois da aprovação do Orçamento do Estado de 2023 (OE 2023), ou seja, para o mês de Dezembro. As posições parecem difíceis de conciliar: os socialistas argumentam que já deram um passo em frente ao propor a presença mensal do chefe do Governo no hemiciclo e os sociais-democratas rejeitam acabar com a fórmula do pingue-pongue.