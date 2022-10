Folículos pilosos gerados num pratinho poderão ajudar a tratar perda de cabelo

Cientistas japoneses revelam como criaram uma nova estratégia que será útil para o estudo da perda de cabelo e do desenvolvimento de fármacos.

Há quem tenha muito, depois há quem o vá perdendo, e podemos encontrá-lo também em diferentes colorações, depende da pessoa – falamos do cabelo ou do pêlo. Pode até parecer difícil de entendê-lo, mas há vários esforços para o conhecer melhor. Um deles foi publicado na edição desta semana da revista científica Science Advances: uma equipa do Japão revela um método em que se consegue gerar folículos pilosos bem desenvolvidos em culturas de células de ratinhos.