Governo reúne-se com partidos para discutir OE2023. Livre pede “mais apoios”

Governo já arrancou a ronda de encontros com os partidos para discutir as prioridades do Orçamento do Estado para 2023. Depois de se reunir com o PCP, o executivo reuniu-se esta quinta-feira com os deputados únicos do PAN e do Livre. O PÚBLICO sabe que o Governo também já contactou o Bloco de Esquerda.

O Governo já começou a sua ronda de reuniões com os partidos com representação parlamentar para preparar a discussão do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Depois de já se ter reunido com o PCP, como a agência Lusa noticiou, o Governo agendou um encontro para esta quinta-feira com o Livre e com o PAN. O Governo também já contactou o Bloco de Esquerda, apurou o PÚBLICO, mas a data do encontro ainda não é conhecida. O encontro com o Livre arrancou às 19h e servirá como uma “primeira reunião exploratória” para abordar as prioridades que o Livre gostaria de ver no Orçamento.

Numa nota enviada ao PÚBLICO pelo gabinete parlamentar do Livre, o partido representado no Parlamento pelo deputado único Rui Tavares considera que a situação “está ainda mais dramática que no último orçamento” e que, por isso, “é preciso ir mais longe nos apoios que se pode dar às pessoas”.

Em resposta ao discurso de “contas certas” do Governo, o Livre pede que o foco não esteja exclusivamente no défice e na dívida (que o Governo quer fazer descer para 110,8% do PIB em 2023), “mas sim na vida das pessoas”.

“Para o Livre a estratégia correcta deve incluir políticas de responsabilidade social que mitiguem os efeitos da inflação sobre as pessoas e sobre as famílias, proporcionando-lhes serviços públicos mais baratos ou até gratuitos, que permitam às famílias poupar dinheiro todos os meses”, lê-se na nota.

Na quarta-feira, o Governo reuniu-se com o grupo parlamentar do PCP, confirmou o partido à Lusa.

A proposta vai ser debatida na generalidade no Parlamento nos próximos dias 26 e 27 e a votação final global está agendada para 25 de Novembro.